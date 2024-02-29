«Рейнджерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский форвард Артемий Панарин оформил дубль, а также по голу на свой счет записали Крис Крайдер и Адам Фокс. Единственную шайбу «Блю Джэкетс» забросил Коул Силлинджер.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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