Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Коламбус» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Артемий Панарин. 32-летний россиянин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал защитник Адам Фокс, который отметился одним голом. Замкнул тройку защитник Джейкоб Труба, набравший 1 (0+1) очко.