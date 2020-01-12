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«Рейнджерс» готовы рассмотреть предложения по Георгиеву

09:41
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«Рейнджерс» готовы рассматривать предложения других клубов по голкиперу Александру Георгиеву. Об этом в эфире программы Hockey Night In Canada сообщил канадский журналист Эллиотт Фридман.

По его информации, в клубе могут рассмотреть вариант обмена, если получат достойное предложение. Руководство считает, что у них достаточно квалифицированных вратарей и без россиянина.

При этом «Рейнджеры» согласятся только на устраивающий их вариант. Взамен они хотели бы получить молодого форварда, готового к выступлениям в НХЛ.

23-летний россиянин в текущем сезоне провел 20 матчей за «Рейнджерс» (3,17 пропущенных шайбы в среднем за матч, процент отраженных бросков — 90,9).

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