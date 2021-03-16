Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Панарин набрал три очка

04:59
Артемий Панарин (справа) и Колин Блэкуэлл. Фото ХК &quot;Рейнджерс&quot;.
Артемий Панарин (справа) и Колин Блэкуэлл. Фото ХК &quot;Рейнджерс&quot;.
Теги:

«Филадельфия» победила «Рейнджерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команды из Нью-Йорка три очка набрал Артемий Панарин, забив гол и сделав две результативные передачи. Для него это была первая шайба после возвращения. Россиянин пропустил несколько игр после скандала с обвинением в избиении девушки в 2011 году.

У гостей шайба и результативная передача в активе российского защитника Ивана Проворова. Решающий гол в овертайме забил Якуб Ворачек.

«Филадельфия» набрала 31 очко и занимает пятое место в Восточном дивизионе. У «Рейнджерс» 26 очков и шестое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...