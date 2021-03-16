«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Панарин набрал три очка

«Филадельфия» победила «Рейнджерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команды из Нью-Йорка три очка набрал Артемий Панарин, забив гол и сделав две результативные передачи. Для него это была первая шайба после возвращения. Россиянин пропустил несколько игр после скандала с обвинением в избиении девушки в 2011 году.

У гостей шайба и результативная передача в активе российского защитника Ивана Проворова. Решающий гол в овертайме забил Якуб Ворачек.

«Филадельфия» набрала 31 очко и занимает пятое место в Восточном дивизионе. У «Рейнджерс» 26 очков и шестое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)