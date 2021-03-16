«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Панарин набрал три очка
04:59
«Филадельфия» победила «Рейнджерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе команды из Нью-Йорка три очка набрал Артемий Панарин, забив гол и сделав две результативные передачи. Для него это была первая шайба после возвращения. Россиянин пропустил несколько игр после скандала с обвинением в избиении девушки в 2011 году.
У гостей шайба и результативная передача в активе российского защитника Ивана Проворова. Решающий гол в овертайме забил Якуб Ворачек.
«Филадельфия» набрала 31 очко и занимает пятое место в Восточном дивизионе. У «Рейнджерс» 26 очков и шестое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)
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