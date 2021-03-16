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«Питтсбург» обыграл «Бостон», Малкин забил гол

04:39
Евгений Малкин. Фото ХК &quot;Питтсбург&quot;.
Евгений Малкин. Фото ХК &quot;Питтсбург&quot;.
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«Питтсбург» победил «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель. Малкин также сделал результативную передачу. У гостей отличился Мэтт Грызлик.

«Питтсбург» набрал 37 очков и занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Бостона» 32 очка и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Бостон» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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