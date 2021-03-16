«Питтсбург» обыграл «Бостон», Малкин забил гол
04:39
«Питтсбург» победил «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель. Малкин также сделал результативную передачу. У гостей отличился Мэтт Грызлик.
«Питтсбург» набрал 37 очков и занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Бостона» 32 очка и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Бостон» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
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