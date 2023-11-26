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Сегодня, 00:34

«Рейнджерс» — «Бостон»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победили «Бостон» — 7:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У команды из Нью-Йорка российский нападающий Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Крис Крайдер оформил дубль и отдал голевую передачу. Также за команду по голу забили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер и Тайлер Питлик. За «Брюинз» отличились Чарли Койл, оформивший дубль, Морган Гики и Давид Пастрняк.

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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Рейнджерс» победили «Бостон», «Питтсбург» — «Торонто». Расписание и результаты матчей 25 и 26 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 19 15 4 31
2 Вашингтон 17 10 7 22
3 Каролина 19 11 8 22
4 Айлендерс 19 8 11 21
5 Филадельфия 20 10 10 21
6 Питтсбург 19 9 10 18
7 Нью-Джерси 18 8 10 17
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 14 6 31
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 21 10 11 25
4 Торонто 18 10 8 23
5 Детройт 19 10 9 23
6 Баффало 20 9 11 20
7 Монреаль 20 9 11 20
8 Оттава 16 8 8 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 26
2 Виннипег 19 12 7 26
3 Даллас 19 12 7 26
4 Сент-Луис 19 10 9 21
5 Нэшвилл 19 9 10 18
6 Аризона 19 8 11 18
7 Миннесота 18 5 13 14
8 Чикаго 18 6 12 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Ванкувер 21 14 7 29
3 Лос-Анджелес 18 12 6 27
4 Сиэтл 22 8 14 21
5 Калгари 20 8 12 19
6 Анахайм 20 9 11 18
7 Эдмонтон 19 6 13 13
8 Сан-Хосе 20 3 17 8
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1.12
26.11 03:00
Питтсбург – Торонто
 - : -
26.11 03:00
Нью-Джерси – Баффало
 - : -
26.11 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
26.11 06:00
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
26.11 06:00
Колорадо – Калгари
 - : -
26.11 06:00
Вегас – Аризона
 - : -
26.11 21:00
Детройт – Миннесота
 - : -
26.11 22:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 20 35
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 21 32
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 20 31
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 20 15
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 19 14
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 18 14
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 2 1.53
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 12 1.98

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