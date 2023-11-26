«Айлендерс» поместили Пелека в долгосрочный список травмированных

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Адам Пелек помещен в долгосрочный список травмированных, сообщает Field Level Media.

29-летний канадец получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:3). Пелек пропустит как минимум 24 дня и не сможет выходить на лед в течение 10 матчей.

В текущем сезоне Пелек провел 16 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка.