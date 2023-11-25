«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче с 11 шайбами, Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» дома победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У команды из Нью-Йорка российский нападающий Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Крис Крайдер оформил дубль и отдал голевую передачу. Также за команду по голу забили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер и Тайлер Питлик.

За «Брюинз» отличились Чарли Койл, оформивший дубль, Морган Гики и Давид Пастрняк.

«Рейнджерс» поднялись на первое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 19 матчах. «Бостон» опустился на вторую строчку (31 балл в 20 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)

Голы: Бонино — 1, 5:58 — 1:0. Крайдер — 12 (бол., Трочек, Густафссон), 10:56 — 2:0. Койл — 8 (Фредерик, ван Римсдайк), 13:50 — 2:1. Гики — 2 (Лауко, Форборт), 14:14 — 2:2. Крайдер — 13 (мен., Труба), 18:41 — 3:2. Пастрняк — 13 (бол., Заха), 20:26 — 3:3. Веси — 4 (Трочек, Панарин), 36:37 — 4:3. Миллер — 2 (Зибанежад, Крайдер), 39:36 — 5:3. Питлик — 1 (Веси, Гудроу), 41:26 — 6:3. Койл — 9 (ван Римсдайк, Гики), 42:29 — 6:4. Панарин — 11 (Шнайдер, Джонс), 44:38 — 7:4.

Вратари: Куик — Ульмарк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (11+12+17) — 31 (10+12+9).

Наши: Панарин (17.05/4/+1) — -.

25 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.