«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче с 11 шайбами, Панарин набрал два очка
«Рейнджерс» дома победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
У команды из Нью-Йорка российский нападающий Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Крис Крайдер оформил дубль и отдал голевую передачу. Также за команду по голу забили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер и Тайлер Питлик.
За «Брюинз» отличились Чарли Койл, оформивший дубль, Морган Гики и Давид Пастрняк.
«Рейнджерс» поднялись на первое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 19 матчах. «Бостон» опустился на вторую строчку (31 балл в 20 играх).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Бостон» — 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)
Голы: Бонино — 1, 5:58 — 1:0. Крайдер — 12 (бол., Трочек, Густафссон), 10:56 — 2:0. Койл — 8 (Фредерик, ван Римсдайк), 13:50 — 2:1. Гики — 2 (Лауко, Форборт), 14:14 — 2:2. Крайдер — 13 (мен., Труба), 18:41 — 3:2. Пастрняк — 13 (бол., Заха), 20:26 — 3:3. Веси — 4 (Трочек, Панарин), 36:37 — 4:3. Миллер — 2 (Зибанежад, Крайдер), 39:36 — 5:3. Питлик — 1 (Веси, Гудроу), 41:26 — 6:3. Койл — 9 (ван Римсдайк, Гики), 42:29 — 6:4. Панарин — 11 (Шнайдер, Джонс), 44:38 — 7:4.
Вратари: Куик — Ульмарк.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 40 (11+12+17) — 31 (10+12+9).
Наши: Панарин (17.05/4/+1) — -.
25 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|19
|15
|4
|31
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
|Айлендерс
|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
|Питтсбург
|19
|9
|10
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|14
|6
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|5
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|20
|9
|11
|20
|7
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|21
|14
|7
|29
|3
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|20
|8
|12
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|26.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|- : -
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|26.11
|06:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|26.11
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|26.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|26.11
|21:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|26.11
|22:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|21
|32
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98