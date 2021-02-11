«Рейнджерс» проиграли «Бостону», Георгиев сделал 29 сэйвов
05:46
«Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). «Брюинз» одержали четвертую победу кряду.
Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 29 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Готье — 1 (Лемье), 13:50 — 1:0. Вагнер — 2 (мен.), 29:41 — 1:1. Бьорк — 1 (Дебраск, Миллер), 49:00 — 1:2. Руни — 3 (Лемье, Линдгрен), 51:22 — 2:2. Маршан — 8 (Макэвой, Бержерон), 60:36 — 2:3.
Вратари: Георгиев — Раск.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 35 (6+14+15+0) — 32 (6+19+6+1).
Наши: Бучневич (21.36/1/-1), Панарин (15.34/2/-1) — -.
11 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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