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Хекстолл мог стать помощником генерального менеджера «Сиэтла»

00:33
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Новый генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл мог оказаться в структуре нового клуба НХЛ — «Сиэтла». У 56-летнего специалиста было предложение стать помощником генерального менеджера клуба, сообщает Sportsnet.

«Сиэтл Кракен» — находящийся в стадии создания профессиональный американский хоккейный клуб, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. С сезона-2021/22 начнет свои выступления в Национальной хоккейной лиге.

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