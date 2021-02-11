Хекстолл мог стать помощником генерального менеджера «Сиэтла»

Новый генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл мог оказаться в структуре нового клуба НХЛ — «Сиэтла». У 56-летнего специалиста было предложение стать помощником генерального менеджера клуба, сообщает Sportsnet.

«Сиэтл Кракен» — находящийся в стадии создания профессиональный американский хоккейный клуб, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. С сезона-2021/22 начнет свои выступления в Национальной хоккейной лиге.