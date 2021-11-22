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«Рейнджерс» в результативном матче победили «Баффало», Панарин оформил ассистентский хет-трик

04:36
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Баффало» со счетом 5:4.

Форвард хозяев Артемий Панарин сделал три результативные передачи. После второго периода вместо вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева вышел Игорь Шестеркин.

После этого матча «Рейнджерс» с 25 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 16 очками — на 13-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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