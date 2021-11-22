Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» в серии буллитов победила «Миннесоту». Сергачев, Куликов и Капризов сделали по результативной передаче

04:07
Теги:

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Миннесоту» со счетом 5:4.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Энтони Сирелли, еще по шайбе забросили Патрик Марун и Алекс Барре-Буле, Михаил Сергачев отметился результативной передачей. «Уайлд» ответили голами Маркуса Фолиньо, Брендона Духайма и Кевина Фиалы, Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов оформили по ассисту. Победный буллит в матче реализовал Стивен Стэмкос.

После этого матча «Тампа» с 23 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 23 очками — на третьей строчке Запада.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Режиссер Вера Сторожева прокомментировала смерть Нины Руслановой
0