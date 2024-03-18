Кузнецов забил второй гол за «Каролину»

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» — 2:1.

Форвард реализовал большинство в начале второго периода.

Кузнецов забил второй гол за «Каролину». 31-летний россиянин был обменян в команду из «Вашингтона» 8 марта. Матч против «Оттавы» стал для него шестым в составе «Харрикейнз».

В период с 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи хоккеистам НХЛ.