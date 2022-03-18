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Сегодня, 04:39

«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс». Сорокин признан первой звездой матча

«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Он стал третьей звездой матча.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков. Его признали первой звездой встречи.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 61 31 30 65
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 61 22 39 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 60 35 25 74
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
Результаты / календарь
8.03
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10.03
11.03
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15.03
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20.03
21.03
22.03
23.03
18.03 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 - : -
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 - : -
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 - : -
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
18.03 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 - : -
18.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 - : -
18.03 05:00
Ванкувер – Детройт
 - : -
18.03 05:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
18.03 05:30
Вегас – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 40 2.08
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