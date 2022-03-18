«Рейнджерс» проиграли «Айлендерс». Сорокин признан первой звездой матча

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Он стал третьей звездой матча.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков. Его признали первой звездой встречи.