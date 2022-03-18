Кузнецов забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Счет в середине третьего периода стал 7:2.

Голом на 50-й минуте встречи отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для него 20-й в сезоне.