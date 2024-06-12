Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Зенита»: Кассьерра поставил себя на третье место

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поставил себя на третье место в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Лучший футболист будет объявлен в четверг, 13 июня, в 00.00.