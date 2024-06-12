Сергеев: «Нынешнее чемпионство «Зенита» — это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отметил, что победа в чемпионате России-2023/24 стала для него самой эмоциональной.

«Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И все так и сложилось. Это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство все эмоциональнее», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Также 29-летний футболист отметил, что это был самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал.

В сезоне-2023/24 Сергеев сыграл 39 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.