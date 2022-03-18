Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Каролину»

«Торонто» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд. «Харрикейнз» проиграли вторую встречу кряду.

В составе «Торонто» голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в текущем сезоне.