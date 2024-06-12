Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Рубина»: Безруков проголосовал за Даку

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков назвал своего одноклубника Мирлинда Даку лучшим игроком сезона. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

В минувшем сезоне Даку забил 10 мячей в РПЛ.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Лучший футболист будет объявлен в четверг, 13 июня, в 00.00.