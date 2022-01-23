Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Аризону»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 7:3.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал форвард Артемий Панарин, у Криса Крайдера 4 (3+1) очка.

После этого матча «Рейнджерс» с 58 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Аризона» с 24 очками — на последней строчке Запада.