«Нэшвилл» в овертайме победил «Каролину»
«Нэшвилл» на выезде победил «Каролину» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
У гостей 3 (1+2) очка набрал Роман Йоси. По 2 (1+1) очка на счету Райана О`Райли, Юусо Парссинена и Филипа Форсберга. У хозяев по два очка набрали Майкл Бантинг, Мартин Нечас и Стефан Ноусен.
«Нэшвилл» одержал третью победу подряд. «Предаторз» набрали 34 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Каролины» 34 очка и 8-я строчка таблицы «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:6 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 0:1)
Голы: Пярссинен — 6 (Новак), 5:20 — 0:1. Ноесен — 9 (бол., Друри, Нечас), 10:23 — 1:1. Деанджело — 2 (бол., Бантинг), 12:13 — 2:1. Йоси — 7 (О`Райлли, Нюквист), 23:47 — 2:2. Чатфилд — 3 (Бантинг, Мартинук), 24:50 — 3:2. Ахо — 11 (Джарвис, Ноесен), 25:09 — 4:2. О`Райлли — 13 (бол., Форсберг, Йоси), 29:26 — 4:3. Нечас — 9, 29:51 — 5:3. Бэрри — 1 (Смит, Томасино), 30:18 — 5:4. Лозон — 2 (Евангелиста, Пярссинен), 50:57 — 5:5. Форсберг — 16 (Йоси, О`Райлли), 60:35 — 5:6.
Вратари: Раанта — Ланкинен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (11+7+12+0) — 30 (7+14+8+1).
Наши: Орлов (12.05/2/0) — Тренин (14.32/2/-1).
16 декабря. Роли. PNC Arena. 18770 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|28
|20
|8
|41
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|30
|16
|14
|34
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|24
|11
|13
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|29
|10
|19
|20
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|5 : 1
|16.12
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|5 : 6 ОТ
|16.12
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|- : -
|16.12
|04:00
|
Даллас – Оттава
|- : -
|16.12
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|16.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|16.12
|22:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|28
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02