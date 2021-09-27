«Рейнджерс» 28 января выведут из обращения номер Хенрика Лундквиста

«Рейнджерс» собираются вывести из обращения номер экс-вратаря Хенрика Лундквиста, который этим летом официально объявил о завершении карьеры. Торжественная церемония пройдет 28 января 2022 года.

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No. 30 will ascend to the rafters of The World's Most Famous Arena. https://t.co/wb5RfmpgKi pic.twitter.com/25fQqefNr5 — New York Rangers (@NYRangers) September 27, 2021

Лундквист занимает шестое место в истории НХЛ по числу побед, седьмое — по сэйвам (23 509), восьмое — по сыгранным матчам (887), девятое — по матчам в старте (871), девятое — по игровому времени (51816:51) и 17-е — по «сухарям».