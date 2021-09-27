Нападающий «Питтсбурга» сдал положительный тест на коронавирус
18:55
Нападающий «Питтсбурга» Зак Эштон-Риз сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Джош Йохи. 27-летний хоккеист был в срочном порядке изолирован от команды.
Этим летом Эштон-Риз подписал новый контракт с «Пингвинами» на год с зарплатой 1,725 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.
Американец в прошлом сезоне набрал 15 (9+6) очков в 45 матчах.
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