Нападающий «Питтсбурга» сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Питтсбурга» Зак Эштон-Риз сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Джош Йохи. 27-летний хоккеист был в срочном порядке изолирован от команды.

Этим летом Эштон-Риз подписал новый контракт с «Пингвинами» на год с зарплатой 1,725 миллиона долларов. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.

Американец в прошлом сезоне набрал 15 (9+6) очков в 45 матчах.