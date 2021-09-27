«Бостон» начал переговоры о новом контракте с Чарли Макэвоем
22:12
«Бостон» начал переговоры о новом контракте с защитником Чарли Макэвоем. Пока стороны провели предварительные переговоры, сообщает Boston Hockey Now.
Нынешний контракт 23-летнего игрока обороны с кэпхитом 4,9 миллиона долларов истекает следующим летом.
«Бостон» выбрал Макэвоя на драфте-2016 под общим 14-м номером. Он провел в лиге 235 матчей и набрал 122 (24+98) очка.
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