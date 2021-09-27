«Бостон» начал переговоры о новом контракте с Чарли Макэвоем

«Бостон» начал переговоры о новом контракте с защитником Чарли Макэвоем. Пока стороны провели предварительные переговоры, сообщает Boston Hockey Now.

Нынешний контракт 23-летнего игрока обороны с кэпхитом 4,9 миллиона долларов истекает следующим летом.

«Бостон» выбрал Макэвоя на драфте-2016 под общим 14-м номером. Он провел в лиге 235 матчей и набрал 122 (24+98) очка.