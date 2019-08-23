Рене Фазель: «У НХЛ и ИИХФ нет единого антидопингового кодекса или правил»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов может подать апелляцию на решение ИИХФ о дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Кузнецов еще может подать апелляцию на решение — о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл, — цитирует Фазеля ТАСС. — Он отказался от вскрытия пробы «Б» — это его решение.

У НХЛ и ИИХФ нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме".

Дисквалификация 27-летнего хоккеиста отсчитывается с 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой ИИХФ и Континентальной хоккейной лиги.