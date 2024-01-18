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Сегодня, 10:31

Райнхарт побил рекорд Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сэм Райнхарт.
Фото USA Today Sports

Канадский нападающий Сэм Райнхарт побил рекорд россиянин Павла Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды» в НХЛ.

В матче «Флорида» — «Детройт» (2:3 ОТ) Райнхарт открыл счет на 26-й минуте. Канадский форвард забросил шайбу в восьмом матче подряд и превзошел рекорд Буре по длительности голевой серии в истории клуба. В сезоне-2000/01 россиянин отмечался голом в семи играх подряд.

В текущем сезоне Райнхарт набрал 56 (33+23) очков в 44 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Сэм Райнхарт
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 42 22 20 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 44 27 17 58
3 Детройт 44 23 21 51
4 Торонто 42 21 21 50
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 44 19 25 45
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 42 21 21 45
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 44 13 31 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 40 24 16 49
5 Калгари 44 21 23 47
6 Сиэтл 44 19 25 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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Флорида – Детройт
 2 : 3 ОТ
18.01 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
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Давид Пастрняк

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Бостон

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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

 41 34
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 44 33
Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

 43 28
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Луи Доминге

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