Райнхарт побил рекорд Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды»

Канадский нападающий Сэм Райнхарт побил рекорд россиянин Павла Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды» в НХЛ.

В матче «Флорида» — «Детройт» (2:3 ОТ) Райнхарт открыл счет на 26-й минуте. Канадский форвард забросил шайбу в восьмом матче подряд и превзошел рекорд Буре по длительности голевой серии в истории клуба. В сезоне-2000/01 россиянин отмечался голом в семи играх подряд.

В текущем сезоне Райнхарт набрал 56 (33+23) очков в 44 играх регулярного чемпионата НХЛ.