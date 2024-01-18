Меркулов забросил 15-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Уилкс-Берри» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов забросил одну шайбу.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 34 матча в АХЛ, в которых набрал 34 (15+19) очка.