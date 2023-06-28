Райлли Смит перешел из «Вегаса» в «Питтсбург» в результате обмена

Нападающий «Вегаса» Райлли Смит перешел в «Питтсбург» в обмен на выбор в третьем раунде драфта 2024 года, сообщает пресс-служба «Голден Найтс».

Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2024/25. Общая сумма — 5 миллионов долларов.

32-летний форвард в прошлом сезоне НХЛ вместе с «Вегасом» стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Флориду» (4-1). В 22 матчах плей-офф Смит набрал 14 (4+10) очков. В регулярке за 78 встреч у Райлли 56 (26+30) очков.