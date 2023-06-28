«Калгари» подписал двухлетний контракт с нападающим Шаранговичем

Белорусский нападающий Егор Шарангович, который перешел из «Нью-Джерси» в «Калгари» подписал двухлетний контракт с канадским клубом, сообщает ESPN.

По данным источника, среднегодовая зарплата составит 3,1 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он сыграл три матча и не отметился результативными действиями.