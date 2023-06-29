Новиков: «Сорокин мог стать лучшим вратарем сезона, но в том, что его не номинировали, нет заговора»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал неполучение российским вратарем «Айлендерс» Ильей Сорокиным приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Я бы не стал здесь искать какой-то заговор. Это субъективные награды. Все зависит от того, кому кто нравится. Мы там находимся на крайней позиции. Капиталистический мир более сплочен. Не исключаю, что при равных условиях они отдают голоса в пользу своих. Но я бы не стал раздувать эту тему, хотя есть вопросы.

То, что к нам не бегут и нас никто не ждет — это факт. Думаю, что Сорокин мог стать лучшим вратарем сезона, но в том, что его не номинировали, нет заговора. Это холодный расчет с учетом политической обстановки. Америка от Европы далеко, там хоккей не настолько завязан на политике», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.