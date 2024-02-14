Спортивный психолог Гущин: «Кризис Овечкина закончился»

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал голевую серию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в чемпионате НХЛ.

«Был какой-то небольшой кризис и, слава богу, он закончился. Он сейчас уверен сам. Потому что он видит, что он забивает, и все это отмечают. И наша и американская пресса это отмечают, я уверен. У него есть позитивное подкрепление. Если ты чувствуешь уверенность, тебе и забивать проще. Появляется кураж. Он у нас спортсмен куражный. Все хорошо у него и будет хорошо, но не навсегда, конечно», — приводит слова Гущина Metaratings.ru.

В ночь на 14 февраля Овечкин забил гол ворота «Колорадо» и продлил голевую серию до 6 матчей. Для 38-летнего хоккеиста эта серия стала самой длительной с декабря 2018 года.

В нынешнем сезоне НХЛ игрок набрал 37 (14+23) очков в 48 матчах НХЛ. «Вашингтон» находится на 11-м месте в восточной конференции, набрав 54 очка в 52 матчах.