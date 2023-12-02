Гол Меркулова принес «Провиденсу» победу над «Бриджпортом»

«Провиденс» выиграл у «Бриджпорт Айлендерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 6:3.

Победную шайбу забросил российский нападающий Георгий Меркулов.

В составе фарм-клуба «Нью-Йорк Айлендерс» голом отметился российский форвард Руслан Исхаков. Теперь на его счету в этом сезоне 13 (5+8) очков.

«Провиденс» одержал третью победу подряд и с 21 очком занимает 6-е место в Атлантическом дивизионе. «Бриджпорт» — последний (13 очков).