Вратарь Монтембо подписал 3-летний контракт с «Монреалем» на сумму 9,45 миллиона долларов

«Монреаль» продлил контракт с голкипером Сэмюэлем Монтембо на 3 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сумма нового соглашения — 9,45 миллиона долларов. Средняя зарплата 27-летнего игрока за сезон составит 3,15 миллиона долларов.

У Монтембо был последний год по двухлетнему контракту, и он мог стать неограниченно свободным агентом после окончания сезона. По этому соглашению его кэпхит был 1 миллион долларов.

Вратарь в текущем сезоне НХЛ провел 10 матчей, в которых одержал 5 побед. Он отразил 91,0 процент бросков при коэффициенте надежности 2,73.