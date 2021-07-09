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«Нью-Джерси» продлил контракт с защитником Зигенталером на 2 года

21:25
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«Нью-Джерси» на официальном сайте объявил о подписание нового контракта с защитником Йонасом Зигенталером.

Соглашение рассчитано на 2 года. За это время 24-летний швейцарец заработает 2,25 миллиона долларов.

Зигенталер пополнил состав «Дэвилз» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Вашингтоном». Всего в НХЛ он провел 105 матчей и набрал 13 (2+11) очков при показателе полезности «+8».

«Вашингтон» выбрал Зигенталера на драфте-2015 под общим 57-м номером.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/devils/news/jonas-siegenthaler-devils-re-sign-contract-two-years/c-325616720

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