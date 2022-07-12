Брайан Бурк — о переговорах с Малкиным: «Сделали предложение, которое посчитали справедливым»
Президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк рассказал, как проходили переговоры о новом контракте с нападающим Евгением Малкиным.
«Мы не смогли договориться. Сделали предложение, которое посчитали справедливым. Появлялись слухи, что мы давали игроку контракт на четыре года. Но это не соответствует действительности», — цитирует Бурка Pittsburgh Tribune-Review.
Ранее сообщалось, что Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом.
13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. Форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
В прошедшем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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