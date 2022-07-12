Президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» рассказал, как проходили переговоры с Малкиным

Президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк рассказал, как проходили переговоры о новом контракте с нападающим Евгением Малкиным.

«Мы не смогли договориться. Сделали предложение, которое посчитали справедливым. Появлялись слухи, что мы давали игроку контракт на четыре года. Но это не соответствует действительности», — цитирует Бурка Pittsburgh Tribune-Review.

Ранее сообщалось, что Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом.

13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. Форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

В прошедшем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.