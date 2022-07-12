Нападающий «Рейнджерс» Копп выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий «Рейнджерс» Эндрю Копп этим летом выйдет на рынок свободных агентов, сообщает TSN.

Ранее появлялась информация, что хоккеист по новому контракту хочет получать 5,5 миллиона долларов в год. По истекающему соглашению кэпхит составляет 3,64 миллиона долларов.

28-летний форвард, игравший за «Виннипег», перешел в клуб из Нью-Йорка в дедлайн.

В составе «Рейнджерс он набрав 18 (8+10) очков в 16 играх регулярного чемпионата, а затем — 14 (6+8) баллов в 20 матчах плей-офф.