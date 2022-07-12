«Оттава» выкупит контракт защитника Дель Зотто

«Оттава» этим летом выкупит контракт защитника Майлка Дель Зотто. Клуб уже поместил 32-летнего хоккеиста на безусловный драфыт отказов, сообщает TSN.

У Дель Зотто остался последний год по контракту с зарплатой в 2 миллиона евро.

В случае выкупа в этом сезоне «Сенаторы» сэкономят в платежной ведомости 1,5 миллиона. Но в следующем году на команду будет наложен штраф в размере 750 тысяч.

В прошедшем регулярном чемпионате Дель Зотто провел 36 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков.