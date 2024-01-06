Пономарев дебютирует за «Каролину» в матче с «Вашингтоном»

Форвард «Каролины» Василий Пономарев включен в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

21-летний россиянин выйдет в четвертом звене, дебютировав в НХЛ, Андрей Свечников — в первом Дмитрий Орлов — в третьем, вратарь Петр Кочетков выйдет с первых минут. У «Кэпиталз» в первом звене сыграют Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Встреча начнется в 3:00 мск.

В текущем сезоне Пономарев провел 20 матчей за «Чикаго Вулвз» в АХЛ, в которых набрал 20 (6+14) очков.