Подколзина госпитализировали после жесткого силового приема в АХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин госпитализирован после жесткого силового приема в матче за фарм-клуб команды НХЛ «Абботсфорд Кэнакс».

«Абботсфорд» обыграл «Колорадо Иглз» в АХЛ. В третьем периоде против Подколзина применили силовой прием, после которого россиянина унесли с площадки на носилках.

Позже Подколзин в соцсетях опубликовал фотографию из больницы и сообщил, что с ним все хорошо.

В текущем сезоне 22-летний форвард набрал 8 (5+3) очках в 6 матчах АХЛ.