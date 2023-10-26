Барабанов выбыл из строя из-за перелома пальца

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов сломал палец, сообщает журналист San Jose Hockey Now Шен Пенг.

Информацию о повреждении игрока подтвердил главный тренер «Шаркс» Дэвид Куинн. Ожидается, что «Сан-Хосе» в ближайшее время расскажет о сроках восстановления 29-летнего россиянина.

В текущем сезоне Барабанов не набрал результативных действий в 6 матчах регулярного сезона НХЛ. Он выступает в североамериканской лиге с сезона-2020/21.