Терещенко — о результативности Овечкина: «Было видно, что он выдохнул. Рекорд Гретцки — дело времени»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забил 824-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:4).

«Голы в последних двух матчах помогут ему взбодриться. Моменты у него были, просто шайба в ворота не шла. Было видно, что после забитого гола он выдохнул. Рекорд Гретцки — дело времени. Еще поборется», — сказал Терещенко «СЭ».

У «Кэпиталз» голами отметились Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Энтони Манта и Дилан Строум, который оформил дубль. В составе хозяев дубль оформил Тайлер Тоффоли, а также по голу забили Нико Хишер и Тимо Майер.