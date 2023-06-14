По средней результативности в финале Кубка Стэнли «Вегас» уступил только двум командам
В пяти матчах финальной серии против «Флориды» хоккеисты «Вегаса» забросили 26 шайб.
По средней результативности «рыцари» уступили только двум командам — «Торонто» — 1932 и «Монреалю» — 1973. «Листья» в начале 1930-х в каждой из встреч с «Рейнджерс» забрасывали по шесть шайб, а «Канадиенс» огорчили «Чикаго» аж 33 раза. Кстати, в прошлом своем финале «Вегас» позволил сопернику «Вашингтону» достичь той же средней результативности (5,50 гола за матч).
Самые результативные участники финалов Кубка Стэнли
|
Год
|
Команда
|
Серия
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
1932
|
Торонто
|
Рейнджерс — 3-0
|
3
|
18
|
6,00
|
1973
|
Монреаль
|
Чикаго — 4-2
|
6
|
33
|
5,50
|
1981
|
Айлендерс
|
Миннесота — 4-1
|
5
|
26
|
5,20
|
2018
|
Вашингтон
|
Вегас — 4-1
|
5
|
26
|
5,20
|
2023
|
Вегас
|
Флорида — 4-1
|
5
|
26
|
5,20
|
1970
|
Бостон
|
Сент-Луис — 4-0
|
4
|
20
|
5,00
|
1991
|
Питтсбург
|
Миннесота — 4-2
|
6
|
28
|
4,67
|
1936
|
Детройт
|
Торонто — 3-1
|
4
|
18
|
4,50
|
1948
|
Торонто
|
Детройт — 4-0
|
4
|
18
|
4,50
|
1982
|
Айлендерс
|
Ванкувер — 4-0
|
4
|
18
|
4,50
|
1988
|
Эдмонтон
|
Бостон — 4-0
|
4
|
18
|
4,50
Главный герой прошлой стадии Сергей Бобровский в пяти встречах пропустил 21 гол, отразив только 84,4 процента бросков. За последние 50 лет только четыре голкипера проводили финальную серию слабее. Причем обладатель антирекорд Жиль Мелош даже не добрался до отметки в 80 процентов, проведя всего два матча.
Вратари с худшим процентов отраженных бросков в финалах Кубка Стэнли
|
Год
|
Вратарь
|
Команда
|
Серия
|
Броски
|
Пропущенные
|
% спасений
|
1981
|
Жиль Мелош
|
Миннесота
|
Айлендерс — 1-4
|
51
|
12
|
76,5
|
1977
|
Джерри Чиверс
|
Бостон
|
Монреаль — 0-4
|
90
|
16
|
82,2
|
1973
|
Тони Эспозито
|
Чикаго
|
Монреаль — 2-4
|
189
|
22
|
83,1
|
1988
|
Энди Муг
|
Бостон
|
Эдмонтон — 1-4
|
69
|
11
|
84,1
|
2023
|
Сергей Бобровский
|
Флорида
|
Вегас — 1-4
|
135
|
21
|
84,4
|
1985
|
Боб Фрезе
|
Филадельфия
|
Эдмонтон — 1-4
|
58
|
9
|
84,5
|
1983
|
Энди Муг
|
Эдмонтон
|
Айлендерс — 0-4
|
101
|
15
|
85,1
|
1975
|
Джерри Дежарден
|
Баффало
|
Филадельфия — 2-4
|
102
|
15
|
85,3
|
2018
|
Марк-Андре Флери
|
Вегас
|
Вашингтон — 1-4
|
136
|
20
|
85,3
|
1995
|
Майк Вернон
|
Детройт
|
Нью-Джерси — 0-4
|
96
|
14
|
85,4
|
1988
|
Реджан Лемелин
|
Бостон
|
Эдмонтон — 1-4
|
55
|
8
|
85,5
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96