По средней результативности в финале Кубка Стэнли «Вегас» уступил только двум командам

В пяти матчах финальной серии против «Флориды» хоккеисты «Вегаса» забросили 26 шайб.

По средней результативности «рыцари» уступили только двум командам — «Торонто» — 1932 и «Монреалю» — 1973. «Листья» в начале 1930-х в каждой из встреч с «Рейнджерс» забрасывали по шесть шайб, а «Канадиенс» огорчили «Чикаго» аж 33 раза. Кстати, в прошлом своем финале «Вегас» позволил сопернику «Вашингтону» достичь той же средней результативности (5,50 гола за матч).

Самые результативные участники финалов Кубка Стэнли

Год Команда Серия Матчи Голы Ср. 1932 Торонто Рейнджерс — 3-0 3 18 6,00 1973 Монреаль Чикаго — 4-2 6 33 5,50 1981 Айлендерс Миннесота — 4-1 5 26 5,20 2018 Вашингтон Вегас — 4-1 5 26 5,20 2023 Вегас Флорида — 4-1 5 26 5,20 1970 Бостон Сент-Луис — 4-0 4 20 5,00 1991 Питтсбург Миннесота — 4-2 6 28 4,67 1936 Детройт Торонто — 3-1 4 18 4,50 1948 Торонто Детройт — 4-0 4 18 4,50 1982 Айлендерс Ванкувер — 4-0 4 18 4,50 1988 Эдмонтон Бостон — 4-0 4 18 4,50

Главный герой прошлой стадии Сергей Бобровский в пяти встречах пропустил 21 гол, отразив только 84,4 процента бросков. За последние 50 лет только четыре голкипера проводили финальную серию слабее. Причем обладатель антирекорд Жиль Мелош даже не добрался до отметки в 80 процентов, проведя всего два матча.

Вратари с худшим процентов отраженных бросков в финалах Кубка Стэнли