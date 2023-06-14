Фетисов — о Барбашеве: «Талантливый парень, очень полезный игрок для любой команды»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил вклад российского нападающего Ивана Барбашева в общую победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.

«Иван — молодец, получил хорошую закалку в нашем молодежном хоккее. Талантливый парень, очень полезный игрок для любой команды. Я рад за него и поздравляю со вторым кубком. «Вегас» шестой сезон в лиге и уже стал обладателем кубка. Это, наверное, самый быстрый успех любого профессионального клуба. Это говорит о том, что при соблюдении равных возможностей и спортивного принципа такие вещи могут происходить. Все это делает конкуренцию более правильной, потому что спортивный принцип заложен в основу всего, а в связи с этим развивается и спортивный бизнес», — приводит Sport24 слова Фетисова.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. 27-летний Барбашев, который выступает за «Голден Найтс» с февраля 2023 года, стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».