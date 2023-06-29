Плющев заявил, что «Филадельфия» подходит Мичкову по менталитету
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты Драфта НХЛ-2023.
«Филадельфия» — неплохой вариант для старта в НХЛ. Это команда, которая соответствует внутреннему менталитету Матвея. СКА активно работает на трансферном рынке. После не очень удачного выступления в минувшем сезоне армейцы хотят реабилитироваться и приглашают опытных и авторитетных игроков, уже проявивших себя в КХЛ. У Мичкова могут возникнуть сложности с тем, чтобы найти себя в этом составе. Есть ли вероятность, что Мичков вновь уйдет в аренду? Для него это будет лучший вариант. Он будет иметь достаточно игрового времени, сможет ярче себя проявить и больше импровизировать на площадке. В любом случае этот вопрос на рассмотрении тренерского штаба СКА и самого Мичкова. В минувшем сезоне Мичков неплохо проявил себя, выступая за «Сочи» на правах аренды? Он пришел в команду, которая никогда не ставила больших задач и вряд ли будет ставить. Мичкову там было комфортно. Он получал много игрового времени, часто выходил на лед при игре в неравных составах. Тренерский штаб «Сочи» ему доверял, и он это доверие оправдал", — приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».
18-летний Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м общим номером драфта.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -