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Сегодня, 11:57

Быков пожелал Мичкову, Буту, Симашеву и Гуляеву стать хоккеистами мирового уровня после драфта НХЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на выбор четверых российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ.

«Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева (6-й пик) и нападающего Даниила Бута (12-й пик). «Филадельфия» взяла форварда Матвея Мичкова (7-й пик), а «Колорадо» — защитника Михаила Гуляева (31-й пик).

«Хочу поддержать ребят и пожелаем им удачи, чтобы они смогли реализовать свои возможности и мечты, а также стать хоккеистами мирового уровня! Когда тебя выбирают, значит, хотят видеть, чтобы дать возможность реализовать потенциал. Значит, клубы будут стараться создавать все условия для этого. Главное, чтобы ребята были довольны, была хорошая мотивация и возможности реализовать свои мечты. Наши болельщики в любом случае будут за них переживать. На дистанции посмотрим», — сказал Быков «СЭ».

Первый раунд драфта НХЛ-2023 прошел в ночь на 29 июня в Нэшвилле (США).

Хоккей
НХЛ
Вячеслав Быков
Даниил Бут
Дмитрий Симашев
Матвей Мичков
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