Гуськов считает, что Гуляев и Симашев показали свой потенциал
Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что выбранные в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 18-летние защитники Михаил Гуляев и Дмитрий Симашев показали своей игрой огромный потенциал.
«Самое главное, что у этих защитников огромный потенциал, что они показали уже на уровне Молодежной хоккейной лиги. У них было несколько матчей КХЛ, они не просто так поднимаются по вертикали в своих клубах. Они доказывают это именно своей игрой. У обоих защитников отличное катание, видение площадки, все в порядке с броском. Если ребята продолжат развиваться, не опускать руки и идти только вперед, их ждет хорошее будущее. Главное, это работа», — приводит слова Гуськова ТАСС.
Гуляев был выбран «Колорадо» в первом раунде драфта НХЛ под 31-м номером. Симашев был выбран под шестым номером «Аризоной».
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
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|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|0
|0
|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|3
|Вегас
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|0
|0
|4
|Калгари
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|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
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|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -