Плющев: «Когда у Мичкова закончатся деловые отношения со СКА, он займет свое место в «Филадельфии»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на невызов голкипера Ивана Федотова и форварда Матвея Мичкова в тренировочный лагерь «Филадельфии».

«После выбора «Филадельфией» Мичков выражал свое удовлетворение. Когда у него закончатся какие-то деловые отношения со СКА, тогда он займет свое место в составе «Филадельфии». В случае с Федотовым ситуация сложнее. Непонятно вообще, что, чего и как. В минувший год, в который Федотов отсутствовал, ни вратарь, ни «Филадельфия» не отказывались друг от друга. Но с чем связано то, что он не приглашен в лагерь, сложно сказать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

Федотов в мае 2022 года подписал однолетний контракт с «Филадельфией», но после этого отправился на прохождение срочной службы в армии. В июне этого года стало известно, что контракт россиянина был официально приостановлен и перенесен на сезон-2023/24.

Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ-2023.