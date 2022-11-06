«Питтсбург» потерпел седьмое подряд поражение

«Питтсбург» на своем льду потерпел поражение от «Сиэтла» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кракен» продлили победную серию до четырех игр. «Пингвинз» не могут выиграть 7 встреч подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.