16 марта «Питтсбург» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на территории «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» начнется в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Рейнджерс» с 90 баллами занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате НХЛ после 66 матчей. «Пингвинз» с 67 очками располагаются на 13-й строчке на Востоке после 65 встреч.

В текущем сезоне российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 66 матчей за команду в регулярке НХЛ и набрал 88 (36+52) очков.

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