Самсонов из-за травмы досрочно покинул тренировку «Торонто»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов получил повреждение на тренировке перед матчем с «Каролиной», сообщает журналист Крис Джонстон.

27-летний россиянин неудачно упал после одного из сейвов. После этого Самсонов покинул тренировочное занятие.

Несмотря на этот инцидент, главный тренер «Торонто» Шелдон Киф заявил, что Самсонов сможет сыграть с «Каролиной», сообщает TSN.

В текущем сезоне Самсонов провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ с процентом сейвов 88,86.